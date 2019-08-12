شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة «الأنبا باخوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإثنين، وفدًا من الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة على رأسه الأنبا باخوم المنتخب نائبًا لشؤون الإيبارشية البطريركية، وبحضور الأب يوسف أسعد والأب كيرلس نظيم، والأب برنابا فانوس، والإكليريكيّ ميشيل ألفي، لدعوة قداسته للمشاركة في مراسيم الرسامة الأسقفية.

وتضمن اللقاء نقاش حول كيفية اختيار الكنيسة القبطية الكاثوليكية لأسقف أو ومطران، وقدّم نيافة الأنبا باخوم تذكارًا يحتوي على شعار أسقفيته، مع الدعوة الشخصية لقداسة البابا لحضور الرسامة ودعوات أخرى للأساقفة والآباء الكهنة.

انتهى اللقاء بكلمة تشجيع وتهنئة من قداسة البابا للأنبا باخوم، وتقديم سلسلة كتب مدارس الأحد وتاريخها كهدية تذكارية له وللوفد الحاضر.