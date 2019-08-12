شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعد: سكة حديد مختلفة من العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تنفذ عددًا من المشاريع الضخمة فى السكة الحديد، باستثمارات تصل لـ60 مليار جنيه، وستنعكس على مستوى الخدمات، وإن المواطن سيرى سكة حديد مختلفة تماماً بدءاً من العام المقبل.

وأضاف «الوزير»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن مشروعات تطوير المرفق تسير بالتوازى، وهو ما تم فى تجديد البنية التحتية، التى تشمل خطوط السكة الحديد والمحطات وكهربة الإشارات، كما يتم تجديد شامل للوحدات المتحركة، عربات وجرارات، حيث تم التعاقد على شراء 1300 عربة مكيفة ومميزة بنظام التهوية المكيفة من التحالف الروسى المجرى، وستصل مصر الشهر المقبل عربة لتجربتها، ووفقا لمعدلات التصنيع سيتم توريد أول 30 عربة فى ديسمبر المقبل، كما تم التعاقد مع شركة «تالجو» الإسبانية لتوريد وتصنيع 6 وحدات كاملة بقيمة 157 مليون يورو بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وستصل مصر فى الربع الأول من عام 2021، موضحًا أن هذه النوعية من القطارات تتميز بثباتها فى المنحنيات، ويمكنها السير بسرعة 160 كيلومتراً وتقليل زمن الرحلة.

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وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت على شراء 100 جرار من شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية، وستصل الدفعة الأولى منها نهاية سبتمبر المقبل، كما تقوم الشركة بصيانة 81 جرارًا من الصفقة التى تم توريدها لمصر فى 2009، كما نص التعاقد على عقد صيانة لمدة 15 سنة، حتى لا تتكرر أخطاء التعاقدات القديمة التى تسببت فى توقف الجرارات.

وأوضح أن تجديد أسطول الجرارات والعربات يسير بالتوازى مع مشروعات تحديث وتجديد حوالى 1000 كيلومتر من مسار السكة الحديد، واستبدال نظام التشابك الميكانيكى الحالى بنظام إلكترونى حديث «EIS»، وتتوافق الشبكة الجديدة مع القطارات التى تم تصميمها لتسير بسرعة 160 كيلومترا.

ولفت إلى أن المشروع يشمل تطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد، حيث تم الانتهاء من تحسين 120 محطة، وجار العمل على تحسين 13، وتطوير 42 محطة، وجار العمل فى تطوير 6، مضيفًا أنه فى مقدمة المحطات التى يتم تطويرها محطة الإسكندرية، ويتم الانتهاء منها إبريل المقبل، بالإضافة لتطوير محطة سيدى جابر، بتكلفة 225 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 98%، وتم تنفيذ أعمال الحماية المدنية بنسبة 30%، ومن المتوقع الانتهاء منها 31 ديسمبر المقبل، وتطوير محطة القاهرة بتكلفة 255 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 98%، ومن المتوقع الانتهاء منها 30 سبتمبر المقبل.

ولفت الوزير إلى أن مشروعات تطوير السكة الحديد الحالية تسير مع مشروعات الخطوط الجديدة التى تعمل بنظام الجر الكهربائى السريع، حيث تنفذ الشركات المصرية الأعمال المدنية للقطار الكهربائى «السلام- العاصمة الجديدة- العاشر»، وتم توقيع عقد المونوريل للعاصمة الإدارية و6 أكتوبر، ومن المخطط أن يتم بدء العمل فى يناير المقبل، كما تقوم اللجنة الفنية بالمناقشات والاستفسارات النهائية للقطار السريع «السخنة- العلمين» وسيتم الإعلان عن التحالف الفائز.