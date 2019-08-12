شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تواصل تأمين احتفالات العيد.. والإفراج عن 1634 سجيناً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية انتشارها فى القاهرة والمحافظات، لليوم الثالث على التوالى، فى إطار خطة مكبرة، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.

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ونشرت الوزارة عناصر من الشرطة النسائية فى مناطق وسط القاهرة، لمكافحة التحرش وتشديد إجراءات التفتيش، خصوصًا فى محيط دور السينما، والتى عادةً ما تشهد إقبالاً ملحوظاً خلال فترات الأعياد. ودفعت الإدارة العامة للمرور بعدد كبير من مجموعات العمل على الطرق السريعة، خصوصًا الطرق المؤدية للمناطق الساحلية والمصايف، وشددت إجراءات التفتيش للكشف عن السائقين من متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وشهدت محطات القطارات والقطارات تشديدات أمنية للتصدى لكل مظاهر الخروج على القانون، خلال فترة العيد، التى تشهد ازدحاماً كبيراً بالقطارات، كما شددت من إجراءاتها فى مترو الأنفاق ومواقف النقل العام فى القاهرة والمحافظات، لضبط التسعيرة.

وشملت خطط التأمين تعزيز الإجراءات الأمنية فى المقاصد السياحية والمتنزهات العامة والحدائق، وتفعيل عناصر البحث السرى لمواجهة ما قد يعكر صفو المواطنين أثناء احتفالاتهم، فيما نسقت أجهزة الأمن مع إدارات المتنزهات لتفعيل كاميرات المراقبة ولتشديد إجراءات التفتيش أثناء الدخول، وقام مديرو الأمن والإدارات ومديرو المباحث بالمرور على الخدمات الأمنية فى معظم مواقع الانتشار للتأكيد على اليقظة وحسن معاملة المواطنين.

وفى قطاع السجون، أعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الإفراج عن 1634 سجينًا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، فى إطار احتفالات العيد، وحرصت إدارات السجون على الإفراج عن الصادرة بحقهم قرارات العفو خلال أيام العيد حتى يشاركوا ذويهم فى الاحتفالات.