شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 6 سنوات على إفساد مخطط «رعاع الأرض» ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول عدد ”الخليج 365” الورقى، الصادر غدًا الثلاثاء، عددٍ من القضايا الهامة، كان فى مقدمتها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اليوم العالمى للشباب، حيث أكد الرئيس أن شباب مصر هم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة.

وإلى أهم العناوين:

◄ السيسى فى اليوم العالمى للشباب: شباب مصر سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة.. الرئيس يتوجه بالتحية لأبناء مصر المتحمسين والواعدين.. ويؤكد عزم الدولة على دعم شبابها وصولا إلى مستقبل أفضل

◄ ذكرى بالوعة الإرهاب الإخوانية فى رابعة.. 6 سنوات على إفساد مخطط «رعاع الأرض» ضد مصر

◄ المواطنون يحتفلون فى الحدائق بثانى أيام العيد.. ملايين على باب البهجة

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◄ اليوم.. الحجاج «المتعجلون» يودعون البيت الحرام.. غدا مطار القاهرة يشهد عودة أول أفواج الحج السياحى.. واللواء عمرو لطفى: تيسيرات لكبار السن وذوى الإعاقةً

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