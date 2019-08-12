شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء مخالف فى المرج والنزهة ومصر القديمة.. وتحرير 67 محضرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى المرج شرق القاهرة حملة لإيقاف أعمال مبانى مخالفة بشارع مصطفى مراد من ش جمال عبد الناصر من الصرف الصحى المرج الجديدة وتم مصادرة الخلاطة وإيداعها مخازن الحى بمعرفة إدارة الإشغالات وإدارة المبانى بالحى.

وفى السياق شنت أجهزة حى النزهة عدة حملات للتصدى للمخالفات البنائية، أثناء المرور بمنطقة السندباد بشارع مصر للطيران بالنزهة حيث تلاحظ وجود حفار يشرع فى أعمال الحفر بالسندباد بالمخالفة للإجراءات المتخذة حيالها، تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار وتحرير محضر إيقاف أعمال وجار اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال الواقعة.

وبناء على شكوى أحد المواطنين أثناء الحملة من وجود استمرار أعمال هدم وتكسير بالعقار 134شارع الميرغنى مصر الجديدة وعلى الرغم من صدور قرار بإيقاف الأعمال وغلق الشقتين الجارى بهم الأعمال مع وجود شدة معدنية على العقار بالكامل وعلية تم التوجة لمكان الشكوى وتبين صحتها وتم على الفور اعادة إيقاف الأعمال وإعادة غلق الشقة بالدور الأرضى والشقة بالدور الثانى.

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كما تم رفع جميع الشدادت المعدنية من العقار والتحفظ عليها وكان ذلك وسط أجواء من الارتياح والتقدير من سكان العقار المتضررين من أعمال التخريب المتعمد للحوائط ومواسير الصرف لإجبارهم على وضع معين لصاحب الشأن المخالفة، وتم التنبية بعمل محضر استئناف للأعمال والعرض على النيابة العامة.

وبناء على التقرير المجمع للمنطقة الشرقيه قامت الأجهزة التنفيذية بحي السلام أول – حي عين شمس – حي المطرية –حي المرج بعدة حملات متتالية أسفرت عن 443 محضر و404 حالة ازالة ادارية و16 محضر بيئة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على أن الحملات مستمرة على مدار 24 ساعة حتى يتم التخلص نهائيا من جميع الإشغالات المتواجدة بالشارع القاهري وتطهيره من المخالفات.