شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قيادات أوقاف أسوان يتفقد عملية ذبح الأضاحى بمجزر الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الاوقاف، قيام وفد من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف أسوان برئاسة مدير الدعوة بزيارة تفقدية لمجزر الشرق الأوسط بأبى سمبل ، اليوم الإثنين، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وتفقد الوفد خلالها المراحل التي تمر بها الأضاحي بدءً من مرحلة الذبح والوضع بالثلاجات تمهيدًا للمرحلة الثانية وهي مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل ، وصولًا بلحوم الأضاحي إلى مستحقيها الحقيقيين والأسر الأولى بالرعاية في أماكن وجودهم ، والتى من المقرر أن تبدأ أولى مراحل التوزيع لها يوم الجمعة القادم.