شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يوضح حكم ذبح الأضحية للمغترب الذى يخالف وقت العيد مكان إقامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنا مصرى مقيم فى دولة عربية وكنت قد اشتركت مع ثلاثة أشخاص على أضحية بقريتي بمصر وهم يسبقونا في صلاة العيد فلو صلوا وذبحوا يكونوا قد ذبحوا عنى قبل أن أصلى، فهل أكون بذلك قد ذبحت قبل أن أصلى؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ، بالأزهر الشريف ، وجاء رد اللجنة كالآتى :الْمُعْتَبَرُ مَكَانُ الأُضْحِيَّةَ لا مَكَانُ مَنْ عَلَيْهِ، ولذا إن وكلت غيرك بالذبح عنك فالمعتبر مكانه أى مكان الذبيحة لا مكانك أنت ، ويجزئ فعلهم عنك على مواقيت إقامة الشريك الذابح ذبحه، حتى وإن سبق ذبحهم للأضحية صلاتك للعيد.

قال الكاسانى : فَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْمِصْرِ وَالشَّاةُ فِي الرُّسْتَاقِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ لا يُصَلَّى فِيهِ وَقَدْ كَانَ أَمَرَ أَنْ يُضَحُّوا عَنْهُ فَضَحَّوْا بِهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ فَإِنَّهَا تُجْزِيهِ ،وَعَلَى عَكْسِهِ لَوْ كَانَ هُوَ فِي الرُّسْتَاقِ وَالشَّاةُ فِي الْمِصْرِ وَقَدْ أَمَرَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُ فَضَحَّوْا بِهَا قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ فَإِنَّهَا لا تُجْزِيهِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي هَذَا مَكَانُ الشَّاةِ لا مَكَانُ مَنْ عَلَيْهِ ، هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - فِي النَّوَادِرِ وَقَالَ : إنَّمَا أَنْظُرُ إلَى مَحَلِّ الذَّبْحِ وَلا أَنْظُرُ إلَى مَوْضِعِ الْمَذْبُوحِ عَنْهُ ، وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ : يُعْتَبَرُ الْمَكَانُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الذَّبْحُ وَلا يُعْتَبَرُ الْمَكَانُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَذْبُوحُ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لأَنَّ الذَّبْحَ هُوَ الْقُرْبَةُ فَيُعْتَبَرُ مَكَانُ فِعْلِهَا لا مَكَانُ الْمَفْعُولِ عَنْهُ .