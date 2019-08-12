شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند الأطفال فى السن المدرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض بعض الأطفال لسلسة من الصعوبات فى القراءة، نتيجة مشاكل بصرية وسمعية تساهم فى تراجع نسب التعلم، ما يستلزم مواجهتها سريعا لتفادى الأثار السلبية لذلك.

”الخليج 365” يستعرض أهم المعلومات حول كيفية التعرف على الصعوبات التى تواجه الأطفال فى القراءة:-

1- انعكاس حرف أو عدة أحرف داخل الكلمة أثناء القراءة، كاستخدام كلمة «غفرة» بدلاً من «غرفة».

2- التباسات سمعية متعلقة بالأحرف، كمثل عدم التمييز بين حرف «ق» وحرف «ك»، مع الإشارة إلى أن هذه الالتباسات لا تعتبر مؤشراً قبل سن السبع سنوات.

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3- التباسات بصرية متعلّقة بالأحرف، كعدم التمييز بين الأحرف ح وخ وج، علماً أن هذا المؤشر لا يؤخذ به قبل سن التسع سنوات.

4- إسقاط أحرف فى أثناء القراءة، كاستخدام كلمة «طاوة» بدلاً من «طاولة».

5- الصعوبة فى الكتابة (Dysgraphia)، فهى مشكلة فى التعبير عن الأفكار أثناء كتابة الأحرف أو رسم الأشكال.