شكرا لقرائتكم خبر عن "السرقة علامة مسجلة للإخوان".. قنوات الإرهابية تسطو على مسرحية عش المجانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 24 ساعة فقط كانت بين سرقة سطو قناة الشرق الإخوانية لفيلم فبراير الأسود، لتورط فى واقعة سرقة جديدة للمحتويات الدرامية المصرية، لتؤكد القناة الإخوانية مواصلة هذه القناة الإخوانية سياساتها فى السرقة. وسطت قناة الشرق الإخوانية على مسرحية "عش المجانين"، وإذاعته على شاشاتها فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، فى ظل حالة الفقر فى المحتوى فى تلك القناة الإخوانية. وكانت قناة الشرق الإخوانية، التى يترأس مجلس إدارتها الهارب أيمن نور، سطت على مسرحيتى الكوميديتان "سك على بناتك" و"العيال كبرت"، وهما المسرحيتان المملوكتان لجهات مصرية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "السرقة علامة مسجلة للإخوان".. قنوات الإرهابية تسطو على مسرحية عش المجانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.