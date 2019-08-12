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فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق الجامعة 20 أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ طلاب الثانوية الأزهرية، الدور الأول، يوم الثلاثاء 20 أغسطس، تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، فى المرحلة الأولى من التنسيق.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد ظهور نتيجة الدور الثانى، كما سيتم فتحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق لتعديل الرغبات.

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وتنطلق يوم السبت 17 أغسطس امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى، وتنتهى الامتحانات يوم 26 أغسطس، ويؤدى طلاب الشهادة الثانوية القسم العلمى أول أيام الامتحان بمادتى الفقه والجبر والهندسة الفراغية، أما القسم الأدبى فيؤدى طلابه الامتحان بمادتى الفقه والتوحيد.

وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي للدور الأول 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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