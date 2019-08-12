اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، وزارة الصحة تحذر من عبوات مغشوشة تحمل اسم دواء يعالج السرطان سعره 46 ألف جنيه.

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الصحة تحذر من عبوات مغشوشة تحمل اسم دواء يعالج السرطان سعره 46 ألف جنيه

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