شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من أدوية بيطرية غير مسجلة بالسوق لعلاج النزلات المعوية للدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، من عبوات غير مسجلة من المستحضر البيطرى «amoxy 20% » والمستخدم فى لعلاج النزلات المعوية للدواجن. وقالت إدارة الصيدلة، أنه بالإستعلام لدي الإدارة العامة للتسجيل البيطري، أفادت ان هذا المستحضر غير مسجل لديهم ضمن قاعدة البيانات.

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