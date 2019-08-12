وزيرة الصحة تتابع غرفة الأزمات المنعقدة بديوان الوزارة خلال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، متابعة انعقاد غرفة الأزمات لليوم الثالث على التوالي بديوان عام وزارة الصحة، في إطار تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، ومتابعة سير العمل ودرجة الاستعداد بمحافظات الجمهورية كافة.

وأكد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد استمرار متابعة الغرفة أعمالها برئاسة الوزيرة وعضوية ممثلي قطاعات وإدارات الطب الوقائي، الطب العلاجي، أمانة المراكز الطبية، المؤسسة العلاجية، هيئة الإسعاف، التأمين الصحي، الرعاية الحرجة والعاجلة، إدارة المستشفيات، الهيئات والمعاهد التعليمية، بنوك الدم، و الصيدلة؛ لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة للوقوف على آخر مستجدات الغرفة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي حالات مرضية أو إصابات حرجة بالمصايف والحدائق والمتنزهات العامة.

وأشار متحدث الصحة إلى انعقاد غرف أزمات موازية بمديريات الصحة في 27 محافظة، حيث يتم التواصل بصفة دورية مع الغرفة المركزية المنعقدة بديوان الوزارة لتحديث وإرسال البيانات على مدار اليوم والتأكد من جاهزية المستشفيات و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والبلازما، بالإضافة إلي مراجعة فرق الانتشار السريع ومستشفيات الإحالة.

وأوضح أنه تم رصد 8 حالات مرضية بمحافظات الجيزة، وكفرالشيخ والقليوبية تنوعت بين غيبوبة سكر، وتشنجات و إغماءات، وتم التعامل معها وإسعافها ونقلها إلى المستشفيات حسب احتياجات الحالة، كما سجل جميعهم تحسن وخروج، موضحًا أنه لا يوجد حوادث كبرى أو حالات آخرى حتى الآن.

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ولفت مجاهد إلى أن أرصدة أكياس الدم على مستوى الجمهورية بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بلغت 17 ألفا و118 كيس دم من مختلف الفصائل، و36 ألفا و848 وحدة بلازما كمخزون استراتيجي، موضحًا أن جميع الخطوط الساخنة والطارئة التابعة لوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة للاستجابة للاستغاثات والحالات الطارئة، منها "١٣٧" خط طوارئ الرعاية الحرجة والعاجلة والحضانات ومستشفيات الإحالة ، "١٢٣" طوارئ هيئة الإسعاف، "١٠٥" طوارئ الوقائي والخاص بالاستفسار عن الأمصال والطعوم والأمراض الوبائية ومراقبة الأغذية ومكاتب الصحة المتوافر بها خدمه قيد المواليد والوفيات، و "١٠٦" الخاص بطوارئ مستشفيات التأمين الصحي وأسرة الرعاية الخاصة بها.

وأضاف أنه يتم الحصول على البيانات أولًا بأول، حيث يقوم ممثل كل قطاع و جهة بالاتصال دوريًا بالمستشفيات التابعة له، ثم يرسل بيان لغرفة الأزمات المركزية كل ثلاث ساعات بالحالات التي وردت إلي المستشفيات أو الجهات التابعة له، و في حالة وقوع حوادث كبري يتم إبلاغ الغرفة من خلال التليفونات أو الفاكس دون انتظار موعد البيان الدوري.

يذكر أن وزيرة الصحة قامت بجولة تفقدية أمس لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتي مطروح و الإسكندرية، ضمن خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها و الاطمئنان على توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، كما اطمأنت على جاهزية فرق الإسعاف المصرية بنقطة إسعاف "الغزالة" بمطروح، موجهة بالبدء في تنفيذ خطة تطوير مباني نقاط الإسعاف الموجودة خارج المدن.

كما تفقدت أقسام مستشفى العلمين وكلفت رئيس قطاع الدعم الفني بالوزارة بتوفير ٨ أجهزة تكييف بالمستشفى، و وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتوفير مخزون استراتيجي كاف من أكياس الدم المختلفة، نظرًا لأن المستشفى يستقبل إصابات و حوادث الطرق، مشددة على تواجد الأطقم الطبية على مدار ٢٤ ساعة.