يُستخدم في علاج الدواجن.. الصحة تُحذر من دواء بيطري "مغشوش"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 30 لعام 2019 من عبوات غير مسجلة للمستحضر البيطري "amoxy 20%"، المستخدم في لعلاج النزلات المعوية للدواجن، والمدون عليها إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلانتنية.
وذكرت الإدارة أنه بالاستعلام لدى الإدارة العامة للتسجيل البيطري، أفادت بأن هذا المستحضر غير مسجل لديهم ضمن قاعدة البيانات.
وأرسلت الوزارة، المنشور لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية.
وجاء المنشور كالآتي:
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