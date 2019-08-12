بعد تحذير الصحة.. خبير يوضح خطورة العبوات المغشوشة من دواء "zytiga"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور كريم كرم، مسئول ملف الأدوية بالمركز المصري للحق في الدواء، بقرار وزارة الصحة من تحذير المواطنين من دواء مهرب ومغشوش في الأسواق وغير المسجل بالوزارة من مستحضر zytiga 500 mg tab، قائلا: "للأسف اللي هياخد هذا الدواء المغشوش هيموت.. الله ينتقم منهم".

وقال كرم في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن الدواء المذكور بالفعل "مقلد ومغشوش"، وهو في الأصل يعالج مرضى سرطان البروستاتا، وخصوصا في المرحلة المُتأخرة، مُشددًا أن الدواء متخصص جدًا لأصحاب المرضى المذكورين.

ونوه، إلى أن هذا الدواء يمنع استعماله على الحوامل أو من لديهم مشاكل في الكبد والكلى وضغط الدم المنخفض وسرطان الدم، مشيرًا إلى أن سعر الشريط الواحد يبلغ 9 آلاف و 332 جينهًا وقرشين (9332.2).

وأشار إلى أن الدواء يُخصص للكبار فقط وممنوع صرفه للأطفال.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، حذرت اليوم، من دواء مُهرب ومغشوش وغير مسجل بالوزارة من مستحضر zytiga 500 mg tab.

وأشارت الوزارة، إلى أن الشركة المصنعة أفادتهم بسعر العبوة المسجلة الأصلية هو 46 ألفًا و611 جنيهًا، "العبوة 60 قرص"، لافتةً إلى أنه بذلك يمكن التفرقة ظاهريًا بين العبوات الأصلية المسجلة والمُهربة غير المسجلة للمستحضر المذكور.

وجاءت التفرقة بين الدوائين كالآتي: