"مصر للطيران" تعلق رحلاتها إلى هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، تعليق الرحلات المتجهة إلى هونج كونج، والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين وذلك لحين إشعار آخر.
وأضاف المصدر، في بيان رسمي للشركة اليوم، أن قرار التعليق جاء بسبب الأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسئولة هناك جميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي.
وذكر المصدر، أن مركز العمليات المتكامل التابع للشركة يتابع تطورات الموقف أولاً بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.
وطالب المصدر، الركاب المسافرين على الرحلة ضرورة مراجعة مركز اتصالات الشركة المعروف بـ call Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.
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