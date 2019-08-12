محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، فيديو لمؤتمرات الشباب مصحوبًا بتعليق جاء فيه: "لطالما كان إيماني بالشباب يزداد يومًا بعد يومًا، فكلما تأملت كيف يصيغون حاضرهم ويشيدون مستقبلهم زاد إيماني بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقراراً وسلاماً".
وكان الرئيس توجه في وقت سابق من اليوم، بالشكر والتقدير لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب، قائلاً: "في اليوم العالمى للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد، والذي يُثبت يوما بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة".
وأكد الرئيس أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة.
كانت هذه تفاصيل خبر صفحة الرئيس تنشر فيديو لمؤتمرات الشباب: هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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