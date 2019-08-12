أخبار مصر | عاجل.. "مصر للطيران" تعلق رحلاتها إلى هونج كونج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "مصر للطيران" تعلق رحلاتها إلى هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران أنه تقرر تعليق رحلة الشركة المتجهة إلى هونج كونج والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة مساء اليوم الاثنين الموافق ١٢ أغسطس ولحين إشعار آخر.

وذلك نظرا للأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسئولة هناك لجميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي.

ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أى جديد في هذا الشأن.

وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلة ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران ال call Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل او ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.