أخبار مصر | رئيس "حج التضامن" يطمئن على الحجاج بعد هطول الأمطار الرعدية على المخيمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "حج التضامن" يطمئن على الحجاج بعد هطول الأمطار الرعدية على المخيمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى، عصر اليوم، بزيارة لمخيمات منى، حيث اطمئن على ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية عقب سقوط الأمطار الرعدية عصر اليوم على مخيمات منى، حيث تفاعل الحجيج مع الأمطار بالتلبية والتكبير والدعاء والصلاة لهذة الهبة الربانية العظيمة التى تخفف من ارتفاع درجات حرارة الشمس المتصاعدة على مدار اليوم.

ومن جانبه وجه عبد الموجود بمتابعة حالة الحجيج وتعرض الخيم لأي مشاكل والتدخل الفوري ازائها.

وكان مشعر منى قد تعرض عصر اليوم لهطول أمطار رعدية وعلى الفور تم تفعيل غرفة عمليات للاطمئنان على حالة الحجيج بجميع المخيمات وخرج ملايين الحجيج برمى الجمرات وسط تهليل وتكبير فى مشهد مهيب.

ومن المقرر بدء تفويج حجيج الجمعيات الاهلية من مشعر منى من الحجاج المتعجلين إلي مكة بعد منتصف الليل بالتنسيق مع الجانب السعودى.