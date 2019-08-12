مصر | "امنع متحرش" ثاني أيام العيد.. الشرطة النسائية تنتشر في الشوارع بدون بلاغات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "امنع متحرش" ثاني أيام العيد.. الشرطة النسائية تنتشر في الشوارع بدون بلاغات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد موسم الأعياد سنويا انتشار سارقي الفرحة من عيون السيدات من متحرشين، ولكن تقوم الدولة على الفور بحصارهم لاستعادة فرحة الأعياد لعيونهن من جديد.

وتحتفل الأمة الإسلامية تلك الأيام بعيد الأضحى المبارك، وهو من أعظم شعائر الإسلام، وهو ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر المبارك.

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أقدمت وزارة الداخلية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، على تعزيز تواجد الشرطة النسائية في الشوارع والميادين العامة لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ودفعت بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، بالإضافة إلى الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التى تشهد تجمعات جماهيرية، حيث اعتمدت وزارة الداخلية على سياسة توزيع الشرطيات حول دور السينما مع رجال الأمن لمنع التحرش لهؤلاء الذين غابت عنهم الأخلاق بكافة أشكالها.

وفي ثاني أيام العيد، واصلت وزارة الداخلية بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية لتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لحماية وتأمين المواطنين خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك،حيث كان هناك انخفاض ملحوظ لتحجيم تلك الظاهرة، ولا يوجر بلاغات إلى الآن لأي واقعة.