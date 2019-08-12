شكرا لقرائتكم خبر عن 288 مليون جنيه لمشروعات الحماية من السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الرى والموارد المائية والرى أن قطاع المياه الجوفية قام بتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظتى جنوب سيناء ومرسى مطروح، بتكلفة 288 مليون جنيه، وأن قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه يبلغ نحو 200 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 69.5%، موضحا أن قطاع المياه الجوفية يقوم حاليا بتنفيذ أعمال حفر وتجهيز وتنمية وتوريد وتركيب طلمبات غاطسة، وإحلال وتجديد واصطياد طلمبات لآبار المياه الجوفية، وتبطين المجارى المائية، وإنشاء أحواض وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك وإنشاء شبكة مواسير وخزانات خلط.

وأضافت فى تقرير مفصل تسلمته من قطاع المياه الجوفية، أن القطاع ينفذ أيضا أعمال إنشاء مراوى وصيانة للعيون الطبيعية وإحلال وتجديد رؤوس الطرادات للآبار المتدفقة ذاتيا، وأن إجمالى الأعمال المنفذة حتى تاريخه نحو 125.4 مليون جنيه بنسبه 68.2%، فى حين تبلغ القيمة الإجمالية لتلك الأعمال 183.8 مليون جنيه.

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وأشار البيان إلى أن وزارة الرى تقوم أيضا بعملية توريد وتركيب مواسير بالداخلة، فى مجال شراء وتوريد قطع غيار «كهربائية، محركات غاطسة (ساير)، محركات غاطسة بالطلمبة، فولفو، أوناش، سيارات» اللازمة لصيانة الآبار بالوادى الجديد، بحوالى 70 مليون جنيه. وقال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، إنه فى نطاق محافظة جنوب سيناء جار تنفيذ عملية حماية منطقة قديرة بنويبع، وتتضمن إنشاء 3 سدود وبحيرة، بقيمة 112.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 61.6%، وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرتين، بقيمة 44.3 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 89.4%، إضافة إلى عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء/ نويبع من إخطار السيول بقيمة 8.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 99.7%، إلى جانب عملية حماية منطقة دهب عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة 74.8 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 83.3%. فيما تقوم الوزارة حاليا بالتجهيز لطرح المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.347 مليار جنيه، وفى مقدمتها أعمال الحماية من أخطار السيول بمدن محافظة البحر الأحمر «القصير، رأس غارب، مرسى علم» بقيمة 377 مليون جنيه للحفاظ على الأرواح والبنية التحتية والمنشآت بتلك المدن.

وأضاف سركيس أن القطاع قام فى نطاق محافظة مرسى مطروح بتنفيذ عملية إنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 متر مكعب، شرق وغرب مطروح، بقيمة 4.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 85.5%، إلى جانب عملية إنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 متر مكعب غرب مطروح بقيمة 4.3 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 89.6%، علاوة على إنشاء 150 خزانا أرضيا سعة 100 متر مكعب بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة 33 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 21%.

وأشار رئيس قطاع المياه الجوفية إلى قيام القطاع بالاستفادة من إمكانيات الطاقة النظيفة فى مجال الموارد المائية، حيث يجرى تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج، وذلك بنحو 73 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال حتى تاريخه بقيمة 17 مليون جنيه، وذلك بنسبة 23.2%. وفى مجال توصيل التيار الكهربى للآبار الجوفية بمحافظات الشرقية والمنوفية والجيزة والبحيرة، تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات توصيل التيار الكهربى للآبار الجوفية حوالى 42.345 مليون جنيه. وقد تم تنفيذ أعمال بنحو 36.3 مليون جنيه بنسبة 86%.