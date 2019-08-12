شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد صلاح "الكويتى" يظهر فى مذبح أثناء سلخ الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو لشاب يشبه نجم الكرة المصرى محمد صلاح وجاء الفيديو أثناء ذبحه الأضحية فى عيد الأضحى المبارك بدولة الكويت. وتداول مستخدمى فيس بوك "فيديو" للشاب والذى يدعى محمد إبراهيم وهو مصرى الأصل و يعمل جزارا فى أحد مسالخ الكويت، ويشبهشبها كثيرا النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول محمد صلاح. اندهش الكثير من رواد فيس بوك، بالشبه الكبير باللاعب المصرى محمد صلاح، الأمر الذى دفع البعض للمزاح حول الواقعة، حيث قال شريف :"شغال جزار بعد التمرين"، وعلق آخر: "افتكرته هو والله ده شبهه أوى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد صلاح "الكويتى" يظهر فى مذبح أثناء سلخ الأضحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.