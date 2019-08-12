شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الرئيس السيسى: الشباب كلمة السر لعالم أكثر استقرار وسلاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية اعتزاز وتقدير إلى الشباب المصرى فى اليوم العالمى للشباب، مشيرا أن إيمانه بهم يزداد يوما بعد يوم وأنهم كلة السر لعالم أكثر استقرارا وسلاما.

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى ، "فيديو" وعلقت قائلة :"لطالما كان أيماني بالشباب يزداد يوم بعد يوم، فكلما تأملت كيف يصيغون حاضرهم ويشيدون مستقبلهم زاد أيمانى بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقراراً وسلاماً".

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كان قد كتب الرئيس على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فى اليوم العالمى للشباب.. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد، والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها، وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة"