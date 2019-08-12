شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: سيطرنا على الساحات في العيد بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك وصلاة العيد مرا دون أي تجاوزات على الإطلاق، حيث تمت السيطرة على الساحات بنسبة 100%.

وأضاف «عبدالبصير»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تمت إقامة شعائر العيد في ٥٨٤ ساحة بحضور الأئمة والخطباء دون أي تجاوزات من شأنها تعكير فرحة المواطنين.

وعن صكوك الأضاحي، أشار إلى أن المديرية نجحت في تجميع 6000 صك بقيمة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه، وهي سابقة تعد الأولى في تاريخ المديرية، حيث جاءت في المركز الثانى على مستوى الجمهورية في صكوك الأضاحى، لافتا إلى أنه من المقرر بدء توزيع لحوم الأضاحى خلال أسبوع، وفق ضوابط تضعها وزارة الأوقاف في هذا الشأن، لضمان وصول اللحوم إلى المناطق الأكثر فقرا واحتياجا.