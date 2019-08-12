شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الجمعيات يرشدون «ضيوف الرحمن» لأماكن المخيمات فى «منى» بجميع اللغات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد انتهاء الحجاج من أداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف بصعيد عرفات ونفورهم إلى مزدلفة ومنها إلى منى، يستكمل فريق من الشباب والفتيات أعضاء الجمعيات الخيرية من المتطوعين أعمالهم فى مساعدة الحجاج بكل المشاعر المقدسة وداخل أروقة منى وجسر الجمرات.

والتقت «المصرى اليوم» مجموعة من الشباب المتطوع لخدمة الحجاج داخل جسر الجمرات ومنطقة منى، حيث قال محمد زاكى العنيزى، أحد الشباب المتطوع، إنه ضمن مبادرة جمعية «مسك» الخيرية، و«عون» بالاشتراك مع وزارة الحج السعودية بتقديم خدمات للحجاج من إرشاد ومساعدة مجانية بجميع اللغات ومساعدة الحجاج فى الوصول إلى أماكن إقامتهم بمخيمات منى، مشيراً إلى أن أعمال مساعدة الحجاج داخل المشاعر المقدسة، تبدأ منذ الوصول إلى المطار ومنها إلى أماكن الإقامة بالفندق فالمسجد الحرام وعرفات مرورا بمنى وباقى المشاعر حتى ينتهى الحجاج من مناسك الحج.

ويضيف عطاالله الشامرى، أحد المتطوعين، أن الفرق المتطوعة تساعد الحجاج للوصول إلى مقر إقامتهم بمنى، عن طريق بيانات المطوف التى يحملها كل حاج، مشيرا إلى أن الحاج يأتى وعن طريق بياناته الشخصية التى يحملها وعن طريق مراجعة خريطة الحجاج وتسكينهم يتم الوصول إلى مقر إقامة الحاج تماما، وهناك معاملة خاصة جداً مع الحجاج من كبار السن، والسيدات المصطحبات للأطفال، حيث يتم توفير سيارات كهربائية ومعها أحد الشباب المتطوع لتوصيل تلك الحالات إلى مقر إقامتهم، ويتم التعامل مع الحالات المرضية بشكل فورى عن طريق سيارات الإسعاف المتواجدة بكل مكان داخل المشاعر المقدسة.

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وأكد الشباب المتطوع أن هناك فرقا من السيدات تقوم بمساعدة الحجاج والترجمة الفورية داخل مقر الإقامات والفنادق ومساعدات الحالات المرضية والسيدات والأطفال، ويتم التعامل مع الأطفال بشكل خاص جدا، وتقديم الإرشادات العامة ومساعدتهم للتعرف على مناسك الحاج بطرق سهلة وميسرة.

فى سياق متصل، واصل حجاج بيت الله الحرام رمى الجمرات لليوم الثانى من أيّام التشريق، وسط إجراءات أمنية مشددة بمنطقة منى ورمى الجمرات ومخيمات الحجاج، استعدادا للنزول إلى مكة والمسجد الحرام لطواف الإفاضة والسعى، لتنتهى بعدها مناسك الحج.

وهطلت أمطار غزيرة فى منطقة منى، أثناء رمى الحجاج جمرات اليوم الثانى، واستمرت الأمطار لقرابة الساعة.

ورفع الحجاج أكف الدعاء لله عز وجل، فيما دخل كبار السن والأطفال والسيدات للمخيمات لحمايتهم من الأمطار.

قال الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف على البعثة الطبية للحج، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية، لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات مشعر منى، وتم عمل جدول نوبتجيات لأطباء البعثة على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للمرضى بالمستشفيات والتأكد من تقديم أفضل خدمة.