شكرا لقرائتكم خبر عن 788 مليونا لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالدقهلية ودمياط وكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن إجمالى المبالغ التى تم ضخها لتطوير شبكات التوزيع فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفرالشيخ، بلغ 788 مليون جنيه حتى الآن.

وأضاف شاكر لـ«المصرى اليوم» أن الخطة الاستثمارية التى أطلقتها الوزارة لدعم وتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، تسير وفق جدول زمنى دقيق للوصول إلى كفاءة تشغيل بمستوى عالمى.

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وفى السياق نفسه أوضح محمد أحمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم إحلال 35 خط جهد متوسط بطول 308.673 كيلو متر وإنشاء 12 خط جهد متوسط بطول 163.137 كيلومتر، وإحلال 101.235 كيلومتر وإنشاء 421.982 كيلومتر كابلات جهد متوسط، وإحلال 275 محولا، وإحلال 25.541 كيلومتر وإنشاء 5.56 كيلومتر كابلات جهد منخفض، وإحلال 10429.408 كيلومتر وإنشاء 865.26 كيلومتر موصلات هوائية جهد منخفض معزولة.

وتابع عسل أن الشركة تخدم 4 ملايين و372 ألف مشترك فى محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط، وكذلك بعض المناطق الصناعية وهى: العصافرة فى المطرية وجمصة ومجمع الصناعات بميت غمر والمنطقة الصناعية بمطوبس وبلطيم والبرلس والرمال السوداء بكفرالشيخ ودمياط الجديدة ومدينة الأثاث بدمياط، و3 مصايف هى رأس البر وجمصة وبلطيم، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تحقيق رضاء العملاء وتحرص دائما على كسب ثقتهم من خلال دقة تسجيل الاستهلاك وتفادى الشكاوى من تراكم الاستهلاك وكذلك زيادة الموارد عن طريق تقليل الفقد ومنع التلاعب بالعدادات، حيث تم تركيب العدادات مسبوقة الدفع وتعميمها لجميع المشتركين الجدد.

وأضاف عسل أنه تم تركيب عدادات مسبوقة الدفع بإجمالى 2 مليون و76 ألف عداد، بما يمثل 47% من إجمالى عدد المشتركين بالشركة، وتم إعداد برنامج زمنى لاستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع طبقاً لبرنامج زمنى ابتداء من العام المالى «2019/ 2020»، ولمدة 6 أعوام، كما تم تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى عن طريق التعاقد مع شركات الدفع الإلكترونى المختلفة بمنافذها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ما يسهل على العميل شحن كارت العداد من أى مكان وفى أى وقت، كما تم تحديد الأماكن التى يحدث بها تكدس شحن فى بداية الشهر كمناطق شمال وجنوب دمياط والشعراء وبلقاس، وحل هذه المشكلة عن طريق تدعيم هذه الأماكن بزيادة عدد أجهزة الشحن.

وأشار عسل إلى أنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسلم المشروعات المنفذة بمعرفة الشركة كما يتم إعداد الدراسات الفنية لكافة العمليات التى تقوم الشركة بتنفيذها طبقاً للاحتياجات مع الأخذ فى الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه الدراسات لرفع نسب مؤشرات الأداء وتقليل الفقد.