شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب كمية من الأدوية المحلية والمستوردة إلى ليبيا عبر ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، الإثنين، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية المحلية والمستوردة المتنوعة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

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وبناءً على إخبارية سرية مشتركة من إدارة جمرك الصادر وإدارة مكافحة التهريب الجمركى (عمليات) بالإسكندرية ومباحث الأموال العامة بالإسكندرية بوجود معلومات سرية بمحاولة شركة ت. للاستيراد تهريب كمية كبيرة من الأدوية المحلية والمستوردة إلى ليبيا داخل مشمول حاوية 40 قدم رقم ٨/ ٨١٣٤٠٥٦ MSKU من جمارك الإسكندرية، والصنف المصدر طبقا للمستندات عبارة عن مستلزمات مطابخ، حيث تم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية.

وتبين من المعاينة وجود عدد من «كراتين» المنتجات الزجاجية في واجهة الحاوية مستترة ومخفي خلفها ٤٨٦ «كرتونة» تحتوي على كميات كبيرة من الأدوية البشرية المحلية والمستوردة المتنوعة منها «كونجيستال ودورفين ونيو برنكوفين ورريفو وفلاجيل وفلوكورال وزوفيراكس وألدوميت وداكورتين وكتافاست وديكازون وبيكولاكس وفيكسون وسيبروسين ودولفين وكاتابروفين وأماريل».

وقرر مجدى الأنصاري، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات.