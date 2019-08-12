شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي آباء خدمة بولس الرسول للكرازة في أفريقيا وآسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإثنين، اجتماعًا مع الآباء كهنة خدمة القديس بولس الرسول للكرازة في بلاد أفريقيا وآسيا.

حضر الاجتماع المنسق العام لخدمة القديس بولس الأب القمص داود لمعي، الذي قدم عرضا مستفيضًا عن نشاط هذه الخدمة وامتدادها إلى أكثر من 30 دولة حيث تقدم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية متنوعة.

كما كانت هناك فرصة ليعرض كل كاهن أو خادم أو خادمة النشاط الذي يقوم به في محل خدمته، وانتهي اللقاء بالصلاة كما بدأ، ثم تقديم بعض الهدايا والكتب، والتقاط الصور التذكارية مع الكهنة وأسرهم.