شكرا لقرائتكم خبر عن "بحكم محكمة".. 2759 حالة طلاق لفتيات "بكر".. 160 منهن بسبب "الضرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أرقام رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حصول نحو 2759 فتاة "بكر" على حكم نهائى بالطلاق من القضاء خلال العام الماضى، 160 منهن بسبب التعرض للإيذاء والضرب من قبل الزوج.

وأظهرت الأرقام –التى حصل ”الخليج 365” على نسخة تفصيلية منها، والواردة فى أحدث نشرات الجهاز السنوية حول إحصاءات الزواج والطلاق فى مصر، أن إجمالى حالات الطلاق التى تمت خلال العام الماضى عن طريق محاكم الأسرة، بلغت 8542 حالة طلاق، منها 2759 حالة لفتيات "بكر"، و 5783 حالة لنساء "ثيب".

وأوضحت الأرقام، أن "الضرب والإيذاء" كان أكثر الأسباب بعد "الخلع" فى أحكام الطلاق خلال العام الماضى، حيث بلغت أحكام الطلاق النهائية التى صدرت فى 2018 بسبب الضرب والإيذاء من قبل الزوج 690 حالة "160 حالة لفتيات بكر، 530 حالة لنساء ثيب".

أما حالات الطلاق التى تمت عن طريق "خلع" الزوجة للزوج، فبلغت 7134 حالة، من بينها 2378 حالة لفتيات بكر، و 4756 حالة لنساء ثيب، كما اشتملت أسباب الطلاق خلال العام الماضى على أحكام بسبب الخيانة الزوجية، والتى بلغ عددها 6 حالات من بينها حالة واحدة لفتاة بكر.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافى، جاءت محافظة الإسكندرية أكثر المحافظات فى حالات الطلاق التى تمت عن طريق القضاء خلال العام الماضى بـ 2115 حالة من إجمالى حالات الطلاق بأحكام نهائية من القضاء فى 2018، تلاها محافظة القاهرة بعدد حالات بلغ 1795 حالة.

وفى المقابل، جاءت محافظة المنيا كأقل المحافظات فى عدد أحكام الطلاق النهائية خلال العام الماضى بـ 5 أحكام فقط من بينها حكمين لفتيات "بكر"، وثلاث حالات لنساء ثيب، فيما زاد هذا العدد قليلا فى محافظة الأقصر، بالغاً 10 حالات طلاق تمت بأحكام نهائية من القضاء من العدد الإجمالى.

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وإلى تفاصيل حالات الطلاق بأحكام نهائية من القضاء وفقا للسبب والمحافظة وحالة الزوجة عند الطلاق...