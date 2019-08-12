شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا إعصار "ليكيما" شرق الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الإثنين، عن خالص التعازى فى ضحايا إعصار "ليكيما" الذى ضرب عدد من المناطق شرق الصين مؤخراً، مما أسفر عن وفاة العشرات، وتضرُر آلاف الأشخاص نتيجة تدمير مئات المنازل وإتلاف مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية.

كما أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة فى تلك الأزمة.