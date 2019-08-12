شكرا لقرائتكم خبر عن الأتوبيس النهرى يحقق إيرادات 55 ألف جنيه فى أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين على، مدير الرقابة على الأتوبيس النهرى بالقاهرة، أن إراد الاتوبيس النهرى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، كان 55 ألف جنيه، حيث تم تنظيم ما يقرب من 40 رحلة لحديقة الحيوان و2 رحلة للقناطر الخيرية بالإضافة إلى الفسح اليلية النيلية.
وأضاف على، لـ الخليج 365، أن اليوم المرسى شهد إقبال كثيف من المواطنين، حيث تم تنظيم ما يقرب من 30 رحلة لحديقة حيوان الجيزة، و3 رحلال نيلية للقناطر الخيرية.
وأكدت هيئة النقل العام على جاهزية كل الوحدات النهرية لخدمة المواطنين طوال أيام العيد، والتشديد على توافر أطواق نجاه بكل وحدة ووجود فرد صيانة "ميكانيكى بكل وحدة للتدخل حال الطوارئ وطاقم الملاحة بالكامل مع إلغاء الإجازات لكل العاملين.
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