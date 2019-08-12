أخبار مصر

الأتوبيس النهرى يحقق إيرادات 55 ألف جنيه فى أول أيام عيد الأضحى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأتوبيس النهرى يحقق إيرادات 55 ألف جنيه فى أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين على، مدير الرقابة على الأتوبيس النهرى بالقاهرة، أن إراد الاتوبيس النهرى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، كان 55 ألف جنيه، حيث تم تنظيم ما يقرب من 40 رحلة لحديقة الحيوان و2 رحلة للقناطر الخيرية بالإضافة إلى الفسح اليلية النيلية.

 

وأضاف على، لـ الخليج 365، أن اليوم المرسى شهد إقبال كثيف من المواطنين، حيث تم تنظيم ما يقرب من 30 رحلة لحديقة حيوان الجيزة، و3 رحلال نيلية للقناطر الخيرية.

Advertisements

 

وأكدت هيئة النقل العام على جاهزية كل الوحدات النهرية لخدمة المواطنين طوال أيام العيد، والتشديد على توافر أطواق نجاه بكل وحدة ووجود فرد صيانة "ميكانيكى بكل وحدة للتدخل حال الطوارئ وطاقم الملاحة بالكامل مع إلغاء الإجازات لكل العاملين.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأتوبيس النهرى يحقق إيرادات 55 ألف جنيه فى أول أيام عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا