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أحمد عز أمام النيابة بعد صفعه على وجهه من شقيقة الفنانة زينة بالعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الفنان أحمد عز بأقواله أمام نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، فى واقعة صفعه على وجهه من شقيقة الفنانة زينة فى أحد الفنادق بالعلمين.

ووصل الفنان أحمد عز لمقر نيابة العلمين بمدينة برج العرب بالإسكندرية فى الساعة الثانية عشر، وانتهت التحقيقات فى الساعة الثانية، وحقق فيها رئيس النيابة لمدة ساعتين، وإنصرف بعدها من سرايا النيابة.

بدأت الواقعة عندما شاهد أحمد عز أحد نجليه داخل فندق العلمين، وحاول مغافلة الجميع وإصطحابه إلى خارج الفندق، إلا أن نسرين الشقيقة الكبرى للفنانة زينة، شاهدته وتوجهت مسرعة إليه وصفعته على وجهه، ووقعت مشادة بينهما فى الفندق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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