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مطار القاهرة يستقبل منتصف ليل غدٍ الثلاثاء أولى رحلات الحج السريع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعد منتصف ليل غدٍ الثلاثاء أولى رحلات الحج السريع القادمة من الأراضى المقدسة بعد أداء المناسك، وبحسب مصادر لـ"الخليج 365"، سلطات مطار القاهرة خصصت مبنى الركاب رقم 2 لاستقبال عودة الحجاج من جدة والمدينة المنورة.

 

 

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