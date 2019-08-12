موجز6.. الصحة تحذر من عبوات مغشوشة لدواء يعالج السرطان سعره 46 ألف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الصحة تحذر من عبوات مغشوشة تحمل اسم دواء يعالج السرطان سعره 46 ألف جنيه.



فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء.. فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

دعت وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، إلى ضرورة توخى الحذر من الأدوية المغشوشة محذرة من عبوات مهربة وغير مسجلة من المستحضر الدوائى «zytiga 500 mg tab» والمستخدم فى علاج السرطان.

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة بكين هيونداى ستستدعى 400 ألف و377 سيارة فى السوق الصينية، لمشاكل فى برامج وحدة التحكم بالمحرك.

قالت شبكة بلومبرج، إن عائلة والتون، الأمريكية التى تمتلك سلسلة متاجر "وولمارت" الشهيرة، تربح ما يصل إلى 70 ألف دولار فى الدقيقة أى ما يعادل 4 ملايين و200 ألف دولار فى الساعة.

نجح مسئولو النادى الأهلى فى تدعيم صفوف الفريق الأحمر باربع صفقات جديدة من أجل سد العجز فى بعض المراكز التى يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بناء على رؤية الاورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى من أجل تحقيق الحلم بالعودة لمنصة التتويج فى دروى ابطال افريقيا واستعادة الاميرة السمراء وجاءات صفققات الاهلى بتجديد استعارة رمضان صبحى لمدة عام جديد من صفوف هيدرسيفلد الانجليزى وضم محمود متولى لاعب الاسماعيلى لمدة خمس سنوات وايضا محمد مجدى قفشة لاعب بيراميدز بالاضافة إلى المالى اليو ديونج القادم من نادى مولودية الجزائر.

يظل الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، هكذا جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس بكافة أنحاء الجمهورية خلال ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك .

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نظم أهالى قرية الحامولى بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم، وقفة للتنديد بحادث تفجير معهد الأورام، منددين بالأعمال الإرهابية التى ترتكبها جماعة الإخوان الإرهابية ضد أبناء الشعب المصرى.

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