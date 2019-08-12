ضبط عامل بجوزته بندقيتين وذخيرة في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: ضبطت قوات الأمن، عاملًا بحوزته بندقيتين خرطوش، وذخيرة، 6 طلقات بقصد الإتجار في منطقة المرج. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية. واعترف العامل، 53 سنة، خلال مناقشته بحيازته للمضبوطات سالف ذكرهما بقصد الإتجار، مُقرًا بتحصله عليها من أحد الأشخاص المقيمين في أسيوط، جارى تحديده لضبطه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة للتجقيق.

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