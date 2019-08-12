استقل دراجة نارية.. ضبط شخص خطف حقيبة سيدة في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: ضبط رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، شخصًا؛ لتورطه في سرقة حقيبة سيدة في شارع منشية الجمل خلال استقلاله دراجة نارية. وذكرت تحريات الشرطة، أن المتهم عمره 27 سنة، سبق اتهامه في 4 قضايا أخرها "سرقة". واعترف المتهم خلال مناقشته أمام رجال المباحث، أنه سرق دراجة نارية من منطقة الأميرية، واستخدامها في سرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزته بدائرة قسم شرطة الحدائق، عن طريق خطفها من إحدى سيدات الحي التي تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة. تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.

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