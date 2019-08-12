"مكافحة الإدمان" يطلق مبادرة "عيدنا أمان" بالحدائق والمتنزهات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مبادرة (عيدنا أمان من غير إدمان) لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، وذلك بالحدائق العامة والمنتزهات طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال عمرو عثمان مدير الصندوق - في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن المبادرة تهدف إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتوعية الاطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبي، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، وكذلك رفع وعي النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة.

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وأوضح أنه يتم تنظيم فاعليات المبادرة في الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال والأسر، وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023) ودور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 24 مركزا علاجيا حتى الآن.

كما تضمنت المبادرة عروضا وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية مثل (عيدنا أمان من غير إدمان.. عيش في أمان من غير دخان) ومكتوب عليها رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان.. كما تضمنت المبادرة أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات مثل (كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام) وغيرها من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

ولاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب الشباب، كما تفاعل معاها الأطفال ورددوا هتافات (عيدنا أمان من غير إدمان.. أنت أقوى من المخدرات) كما رفع الأطفال صور محمد صلاح وشعار الحملة (أنت أقوى من المخدرات).