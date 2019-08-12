"مصر للطيران" تبدأ غدًا أولى رحلات الحج السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد منتصف ليلة غد الثلاثاء، أولى رحلات الحج السريع القادمة من الأراضي المقدسة بالسعودية بعد أداء مناسك الحج هذا العام.
ومن المقرر أن يستقبل مبني الركاب (2) بمطار القاهرة الدولي رحلتين للخطوط السعودية (رقم 309) القادمة من جدة، و(رقم 319) القادمة من المدينة المنورة.
وتبدأ شركة (مصر للطيران) بعد غدٍ الأربعاء، رحلات عودة الحجاج إلى مصر من مطار جدة، بينما تبدأ رحلات العودة من مطار المدينة المنورة في 17 أغسطس، بعد أن نقلت هذا العام حوالي 75 ألف حاج من المطارات المصرية الي جدة والمدينة.
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