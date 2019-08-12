برلماني: تراجع معدلات التضخم دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن استمرار تراجع معدلات التضخم ووصول التضـخم السنوي لـ7.8% لشهر يوليه 2019 مقابل 13% لنفس الشهـر من العام السابق يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح عبدالعزيز، في بيان الاثنين، أن تراجع التضخم بنسب أفضل يقلل من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تمت ويضمن تحسن مستوى معيشة المواطنين.

وأكد نائب دار السلام، أن المشروعات القومية والتنموية التي تمت خلال الفترة الماضية كانت سببًا رئسيًا فى تراجع معدلات التضخم وتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه كلما مر المزيد من الوقت كلما شعر المواطنين بالآثار الإيجابية لهذا التراجع على أرض الواقع.

وشدد على أن انتهاء مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي يعتبر فرصة البداية لحصد نتائج ما تم من إصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى دخل المواطنين بشكل عام.