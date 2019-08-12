"الصحة" السعودية تقدم خدماتها لأكثر من 400 ألف حاج وحاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي:

واصلت وزارة الصحة السعودية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وبحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة اليوم، أوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات التخصصية النوعية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى نهاية اليوم العاشر من الشهر نفسه بلغ (421852) حاجا وحاجة، وتم إجراء (36) عملية قلب مفتوح و(779) قسطرة قلبية، فيما أجريت (1998) عملية غسيل كلوي و(103) عمليات مناظير، و(616) عملية أخرى، بينما تم دخول (3450) حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل (11) حالة ولادة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات المتنقلة حتى صباح يوم العيد 18065 حاجًا وحاجة.

في سياقٍ متصل، استقبلت وزارة الصحة عبر مستشفى منى الجسر 2508 حجًّاج منذ بداية يوم العيد، موضحة أن قسم العيادات الخارجية استقبل 1721 حاجًا وحاجة، فيما استقبل قسم الطوارئ 576 حالة.

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واستقبل قسم الإجهاد الحراري 49 حالة وتم تنويم 162 حالة خرج منها 136 بعد تماثلها للشفاء، في حين أجرى المستشفى 20 حالة غسيل دم كلوي.

وأشارت الصحة إلى أن المستشفى يستقبل جميع المرضى من الحجاج وغيرهم ويقدم لهم الخدمات والتدخلات الطبية اللازمة، ويصرف لهم الأدوية، إضافة إلى حالات الحجاج الذين يعانون من إجهاد عام، وأمراض مزمنة (مثل الضغط، والسكر، والقلب)، وأزمات الربو، والأطفال الذين يعانون من التعب لعدم قدرتهم على تحمل حرارة الشمس والازدحام، والمصابين بالأمراض المزمنة نتيجة الإجهاد مع الحركة.

جدير بالذكر، أن المستشفى يضم عددًا من الفرق الطبية في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والجراحة، والباطنية، والعمليات، وتتمثل مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي بشكل عاجل داخل القسم، إضافة إلى قسم فريق الإصابات المتعددة، والمكون من استشاري جراحة عامة، واستشاري عظام، وطب طوارئ، وتخدير، وجراحة أوردة وشرايين، تتمثل مهامهم في التدخل السريع عند الحاجة.