مصر | استمرار حبس تشكيل عصابي سرقة الهواتف من المواطنين بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس تشكيل عصابي سرقة الهواتف من المواطنين بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس عاطلين تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة مصر القديمة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تمكنت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عاطلين حال استقلالهما توك توك "ملك الأول"، وبحوزتهما 3 هواتف محمول، مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بأنها من متحصلات 3 وقائع سرقة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.