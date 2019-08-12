مصر | تجديد حبس تشكيل عصابي سرق "توك توك" بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس تشكيل عصابي سرق "توك توك" بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس 3 عاطلين سرقا مركبة بخارية "توك توك" من قائده بالإكراه 15 يوم على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من خ.م 20 سنة، مفاده سرقة "التوك توك" ملكه على يد 3 عاطلين، حال توصيله الجناة، حيث هددوه بسلاح أبيض واستولى على مركبته.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، عن تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم كل من م.ج 20 سنة، عاطل، م.ح 23 سنة، عاطل، وع.ج، 25 سنة، عاطل، وتم القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المركبة المسروقة وحررمحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد.