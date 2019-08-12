مصر | إحالة عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء للمحاكمة للجنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء للمحاكمة للجنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان باحالة عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة لترويع المواطنين إلى محكمة الجنايات.

تعود تفاصيل الوقعة عندما تلقى قسم حلوان إخطارا يفيد ارتكاب عاطلين أعمال شغب وبلطجة وممارستها على قاطني منطقة حدائق حلوان.

وعلى الفور تشكل فريق بحث ومن خلال تتبع خط سيرهما تم ضبط كل من "سيد. م"، و"محمد. ح"، وبحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء، وتم تحريز المضبوطات.

وبمواجهتهما بافتعال المشاكل وترهيب المواطنين، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.