مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة تعذيب طفلة على يد والدها بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة تعذيب طفلة على يد والدها بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة استعجال تقرير الطب الشرعي فى واقعة قتل طفلة وتعذيبها على يد والدها فى منطقة المقطم.

كما أمرت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثمان الطفلة، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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البداية عندما تلقي قسم شرطة المقطم، بلاغًا بوجود طفلة متوفية داخل شقة بدائرة القسم، فانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة طفلة بها آثار ضرب وكدمات.

وبتكثيف تحريات المباحث كشفت عن تعدي والدها عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكنوا من القبض على المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.