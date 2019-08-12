مصر | ضرب وسرقة.. استمرار حبس عاطلين سرقا أجنبي بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضرب وسرقة.. استمرار حبس عاطلين سرقا أجنبي بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطلين لسرقتهما أجنبى 15 يوم على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة أنه أثناء مرور قوة تابعة لمباحث قسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط عاطلين، مطلوب التنفيذ عليهما في قضيتين، وقيامهما بسرقة هاتف محمول بالإكراه من أجنبي.

بسؤال المجني عليه قرر بسابقة تعرفه على المتهمين، واستدراجهما له إلى محل الواقعة وفور وصوله تعديا عليه بالضرب في محاولة لسرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه.

وبمواجهة المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.