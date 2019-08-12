مصر | استمرار حبس مسجل تعدى على أمين شرطة "بسكين" في السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس مسجل تعدى على أمين شرطة "بسكين" في السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس مسجل خطر تعدى على أمين شرطة حاول ضبطه 15 يوم على ذمة التحقيقات، فى السيدة زينب.

البداية عندما أكدت تحريات قسم شرطة السيدة زينب، تردد محكوم عليه هارب من قضية مخدرات على ميدان السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان، وحال ضبطه تعدى على أحد أمناء الشرطة من القوة المرافقة باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، محدثًا إصابته، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه قاما بذلك محاولة له بالهروب، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه فى وقت سابق 4 أيام وتم التجديد.