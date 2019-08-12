مصر | لغز وراء الواقعة.. العثور على جثة مسن داخل شقته بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لغز وراء الواقعة.. العثور على جثة مسن داخل شقته بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة عابدين التحقيق حول واقعة العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته كما أمرت المباحث بتكثيف تحرياته لكشف غموض الواقعه.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالي يفيد بوجود رائحة كريهة من داخل شقة بالطابق الرابع بعقار رقم 28 شارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على "محمد. ا" 68 عاما، على المعاش ملقاة في غرفة الصالة متحللة، وتوجد به إصابات ظاهرية عبارة عن جرح في منطقة الرأس، تم نقل الجثة إلى المشرحة.

وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها والوقوف على ملابسات الواقعة، كما استمع فريق آخر لشهود العيان والجيران.

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وبسؤال شقيقة المجنى عليه، "سهير.أ" 62 عامًا، قالت إنها تقيم في شقة منفصلة بنفس العقار، ولم تترد على شقيقها منذ فترة، بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنه يقيم بمفرده داخل الشقة وأنه لم يتزوج أبدا.

وأضافت، أن شقيقها كان يعانى من مرض في الفترة الأخيرة، مرجحة أن المجنى عليه اختل توازنه فسقط على الأرض مما أسفر عن إصابة في الرأس ففارق الحياة.

وتابعت، أنه يوم الواقعة طرق عليها الجيران باب شقتها، وأخبروها بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة شقيقها، فأبلغت الشرطة وتم كسر الباب وعند الدخول عثرنا على جثته ملقاة على الأرض متحللة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها، وبيان سبب الوفاة.