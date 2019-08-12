مصر | تشريح جثة صاحب "جيم" طعنه مسجل بسبب مشاجرة بنيهم في المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة صاحب "جيم" طعنه مسجل بسبب مشاجرة بنيهم في المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة شاب طعنه مسجل أثناء مشاجرة بينهم داخل " جيم " فى منطقة المعصرة، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابساتها.

كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة تعود عندما تلقى قسم المعصرة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، وعلى الفور تم الانتقال والفحص تبين مقتل صاحب جيم يدعى "محمود. م"، وشهرته نونو، على يد أحد المتدربين من أصدقائه ويدعى "أحمد.م"، خلال مشاجرة نشبت بينهما، داخل الجيم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.