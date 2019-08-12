مصر | حبس عاطل لسرقته حقائب السيدات " بأسلوب الخطف" في الزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لسرقته حقائب السيدات " بأسلوب الخطف" في الزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة حبس عاطل لسرقته حقائب السيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات فى منطقة الزاوية الحمراء.

كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، تمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم سرقة حال استقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص "، وبحوزته حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى، وبعض المتعلقات الشخصية.