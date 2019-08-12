مصر | حبس عاطل لسرقته حقائب السيدات " بأسلوب الخطف" في الزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لسرقته حقائب السيدات " بأسلوب الخطف" في الزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة حبس عاطل لسرقته حقائب السيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات فى منطقة الزاوية الحمراء.
وأضافت التحقيقات أنه بمواجهته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقة الدراجة النارية من منطقة الأميرية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واستخدامها فى سرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزته بدائرة قسم شرطة الحدائق، بأسلوب " الخطف"،
كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، تمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم سرقة حال استقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص "، وبحوزته حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى، وبعض المتعلقات الشخصية.
وأضافت التحقيقات أنه بمواجهته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقة الدراجة النارية من منطقة الأميرية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واستخدامها فى سرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزته بدائرة قسم شرطة الحدائق، بأسلوب " الخطف"،
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.