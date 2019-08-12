مصر | حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامة بالاتجار في المواد المخدرة "الهروين" وتم ضبطه وبحوزته 1،750 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 85 ألف جنيه، وهاتف محمول.

وتعود البداية عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، متهم يتاجر فى المواد المخدرة بمنطقة مصر الجديدة، ويبيع المخدرات لعملائه فى عيد الأضحى، تم تكثيف التحريات والتى أكدت صحة المعلومات، وبعمل الكمائن للمتهم تم القبض عليه بعد استئذان النيابة العامة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 1،750 كيلو جرام ومبلغ 85 ألف جنيه من حصيلة بيع المخدرات، وحرر محضر بالواقعة وتوالت النيابه التحقيق.